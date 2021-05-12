В Самаре три дня будет ограничено движение транспорта из-за велосоревнований

В Самаре в связи с проведением регионального Чемпионата и первенства по велоспорту с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая будет ограничено движение транспорта.
Речь идет о следующих участках улиц:
— по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;
— по Проезду № 2,
— по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также с 00:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295), будет организовано по скорректированной схеме, а именно на время веломарафона автобусы данных маршрутов будут осуществлять перевозки следующим образом:
— в направлении "в город" — по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — ул. Арена 2018 — 8 Проезду — 12 Проезду — далее по своим маршрутам;
— в направлении "из города" — по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — 10 Проезду — 8 Проезду — ул. Арена 2018 — Волжскому шоссе — далее по привычному маршруту.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".