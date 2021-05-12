В Самаре три дня будет ограничено движение транспорта из-за велосоревнований

В Самаре в связи с проведением регионального Чемпионата и первенства по велоспорту с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая будет ограничено движение транспорта.

Речь идет о следующих участках улиц:

— по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2,

— по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также с 00:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая на вышеуказанных участках дорог будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 16 мая, 17 мая и 18 мая движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295), будет организовано по скорректированной схеме, а именно на время веломарафона автобусы данных маршрутов будут осуществлять перевозки следующим образом:

— в направлении "в город" — по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — ул. Арена 2018 — 8 Проезду — 12 Проезду — далее по своим маршрутам;

— в направлении "из города" — по Московскому шоссе — Волжскому шоссе — 10 Проезду — 8 Проезду — ул. Арена 2018 — Волжскому шоссе — далее по привычному маршруту.