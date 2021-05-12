В региональном центре "Мой бизнес" запустили еженедельные бизнес-завтраки

Теперь площадка областного "Дома предпринимателя" станет пространством для встреч и взаимодействия представителей предпринимательского сообщества, органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспертов в самых различных сферах. Серия бизнес-завтраков стартовала 11 мая.

Они будут проходить здесь каждую неделю, по вторникам. Такие встречи позволят участникам не только знакомиться и делиться опытом, но и презентовать свои проекты, перенимать эффективные инструменты коллег, находить бизнес-партнеров, делиться проблемами, задавать свои вопросы и находить необходимые ответы.

Формирование благоприятной деловой среды в регионе курирует областное министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

"Бизнес-завтрак стал нашим дебютным мероприятием в стенах регионального центра "Мой бизнес" с момента его открытия. Я уверен, что этот современный формат делового взаимодействия высоко оценят предприниматели Самарской области и будут активными участниками встреч, которые теперь будут регулярно проходить на площадке центра. Помимо бизнес-событий, мы приглашаем предпринимателей и самозанятых обращаться за консультациями к специалистам центра, подавать заявки на получение статуса резидента оборудованного коворкинга и проведение мероприятий в конференц-зале нашего нового "Дома предпринимателя", — рассказал Дмитрий Богданов.

В Самарской области создаются комфортные условия для развития малого бизнеса в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, что старт работе центра дал губернатор Дмитрий Азаров. Стратегия лидерства, обозначенная главой региона, — в поддержке малого и среднего предпринимательства. Тожественная церемония открытия центра состоялась 29 апреля. Новый "Дом предпринимателя" стал седьмым по счету и самым большим центром "Мой бизнес", созданным в Самарской области. Его общая площадь составляет более 2,3 тыс. кв. метров.

Одной из участниц бизнес-встречи стала социальный предприниматель Ирина Аракчеева. Она создала клуб для любителей рукоделия, который помогает творческим людям найти хобби, научиться создавать изделия ручной работы. На бизнес-завтрак женщина решила прийти, чтобы пообщаться и наладить сотрудничество с другими предпринимателями.

"Я зарегистрировалась в качестве участника бизнес-завтрака, чтобы познакомиться с новыми людьми, получить информацию, которая поможет мне в работе, рассказать о себе и своем деле — думаю, некоторым это будет интересно, и, возможно, кто-то обратится за нашими услугами. Уверена, что чем больше мы, мелкие бизнесмены, будем друг друга поддерживать, тем больше будет пользы всем", — отметила Ирина Аракчеева.

Организатором мероприятия стало областное минэкономразвития совместно с Межрегиональным профсоюзом предпринимателей. "Наши тольяттинские коллеги из центра "Мой бизнес" уже три года успешно организуют нетворкинговые мероприятия, вывозят предпринимателей для обмена опытом в другие регионы. Мы планируем с их помощью перенять этот формат, чтобы развивать его на площадке нашего нового центра", — рассказал руководитель центра "Мой бизнес" Самарской области Дмитрий Горшков.