Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани

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В среду, 12 мая, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с прибывшим в Казань председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПФО