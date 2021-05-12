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Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани

КАЗАНЬ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 мая, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с прибывшим в Казань председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПФО

После посещения больницы Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили место трагедии, где возложили цветы в память о погибших.

Полпред также принял участие в совещании, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, 11 мая 2021 г. в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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