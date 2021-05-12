Игорь Комаров возложил цветы в память о погибших в Казани

В среду, 12 мая, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с прибывшим в Казань председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175.
После посещения больницы Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили место трагедии, где возложили цветы в память о погибших.
Полпред также принял участие в совещании, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, 11 мая 2021 г. в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?