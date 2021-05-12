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Футбол Спорт

Начался матч Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только что в Нижнем Новгороде прозвучал финальный свисток в финальном матче Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом". Начался он с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии № 175.

На матче уже аншлаг — все 21690 мест заняты любителями футбола. По информации пресс-службы самарского клуба, около 6 тыс. болельщиков поддержат "Крылья Советов".

С капитанской повязкой на поле нашу команду вывел Сергей Божин. Капитан железнодорожников — Ведран Чорлука. "Крылья Советов" играют в полностью белой форме. Матч обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. "Крылья" играют в следующем составе: 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 47 Божин, 5 Горшков, 11 Ежов, 6 Якуба, 16 Алвеш, 17 Зиньковский, 10 Сарвели, 33 Сергеев. Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 7 Хади, 8 Витюгов, 22 Ефремов, 23 Комбаров, 35 Прищепа, 69 Голенков, 77 Кабутов, 99 Канунников.

Напомним, помимо самого трофея, победитель Кубка получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В розыгрыше-2021/22 Россия может заявить в этот турнир только одного своего представителя.

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