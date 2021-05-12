"Крылья Советов" уступили "Локомотиву" в финале Кубка России

В среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде "Крылья Советов" в финале Кубка России уступили московскому "Локомотиву" - 1:3.

Игру "Крылья" начали активно, создали несколько моментов у ворот соперника, были хорошие возможности отличиться у Владислава Сарвели. Но счет открыли москвичи на 14-й минуте. Мехди Зефаан скидывал мяч головой голкиперу Ивану Ломаеву, но Франсуа Камано совершил перехват и перекинул вратаря - 0:1.

На 22-ой минуте "Крылья" счет сравняли. В штрафной "Локомотива" Иван Сергеев пяткой отдал мяч Денису Якубу, тот вдоль ворот переправил его Владиславу Сарвели, который и отправила снаряд в сетку - 1:1.

На 44-й минуте у "Крыльев" произошла вынужденная замена: получившего травму Дениса Якубу сменил Максим Витюгов. А счет до перерыва не изменился, хотя в концовке у самарцев было две хороших возможности забить.

В начале второго тайма фол Сергея Божина на Федоре Смолове завершился назначением пенальти, который реализовал сам пострадавший - 2:1. Окончательный счет на 84-й минуте установил Серкейра Мурило после подачи с углового.

Игроки "Крыльев" в концовке не реализовали несколько отличных моментов. 3:1 - победа "Локомотива".

"Трофей для нас не первый, но очень значимый. Эта победа - итог нашей работы в сезоне", - сказал Федор Смолов после игры.

"Локомотив" получил право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. "Крылья" же в следующем сезоне ждет чемпионат премьер-лиги. Напомним, они получили лицензию на участие в РПЛ.