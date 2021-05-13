Тольяттинец предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому

В отношении тольяттинца следственным отделом по Автозаводскому району СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По версии следствия, 28 апреля подозреваемый, находясь на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Тольятти, передал сотруднику полиции в качестве взятки денежные средства в размере 50 тыс. руб. за дальнейшее не проведение проверки, не изъятие немаркированной алкогольной продукции и последующее не привлечение к установленной законом ответственности. Однако, сотрудник полиции от денежного вознаграждения отказался.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.