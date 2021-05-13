Мошенник выманил 2 млн руб. у жительницы Самарской области, хотевшей вложиться в криптовалюту

В Самарской области жертвой мошенников стала 33-летняя жительница Октябрьска, работающая продавцом в магазине косметики.

По данным регионального ГУ МВД, женщина ввела персональные данные и номер телефона на каком-то интернет-сайте. На следующий день ей позвонили с неизвестного номера, зарегистрированного в Московской области. Незнакомец представился специалистом с сайта и предложил вложить деньги в криптовалюту, чтобы получить прибыль с продаж. По указаниям "менеджера" жертва в течение месяца переводила средства на указанные счета. В результате она лишилась более чем 2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное ГУ МВД просит граждан быть бдительными, остерегаться мошенников, звонящих с неизвестных номеров, не доверять сомнительным сайтам, не переводить через них деньги и не сообщать персональные данные.