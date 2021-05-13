Самарчанку будут судить за посредничество в передаче взятки

В Самаре завершено расследование уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 26 ноября 2020 г. женщина в автомобиле, припаркованном во дворе в Ленинском районе получила 750 тыс. руб., которые должна была передать в качестве взятки за отмену решения суда о сносе нестационарного торгового объекта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.