РГС Банк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов (НС) для физических лиц. Изменения коснулись части сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 5,75% — по НС "Для своих", 6,0% — по вкладу "Отличный старт", 6,2% — по вкладу "Дорога к цели", 6,4% — по НС "Автомобилист", 6,5% по НС "Турбо" и 7,0% — по вкладу "Двойная выгода". Диапазон увеличения ставок составил от 0,2 до 1% в рублях.

Накопительный счет "Для своих" открывается в рублях. В зависимости от срока и суммы размещения клиент сможет получить от 4,5% до 5,75% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. руб., ежемесячно выплачиваются и капитализируются.

Вклад "Отличный старт" доступен к открытию в отделении при оформлении заявки с сайта банка. Депозит оформляется на сумму от 50 тыс. руб., без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 5% годовых при сроке вклада 181 день, 5,5% — при сроке вклада 367 дней и 6% — при сроке вклада 732 дня. По вкладу предусмотрены выплаты процентов в конце срока.

При этом для клиентов — автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада по истечении 270 дней по льготной ставке 4% годовых — достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС / ПТС на автомобиль, владельцем которого он является.

Вклад "Дорога к цели" открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная ставка составляет 6,2% годовых в рублях или 6,47% — с учетом опции капитализации процентов. Финальную доходность по депозиту можно собрать как конструктор — из доступных опций. Клиент может выбрать любой комфортный срок размещения в диапазоне от 91 до 732 дней. Также вкладчику доступен выбор способа выплаты дохода: ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада, с причислением процентов к основной сумме вклада. Кроме этого, можно выбрать вариант вклада с возможностью пополнения или с частичным снятием, или без таких опций. И наконец, у клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку на 0,5-1% годовых по вкладу за совершение расходных операций по карте "АвтоДрайв".

Накопительный счет "Автомобилист" открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или снимая наличные без ограничений и удобно управлять ими в ДБО. Ставка от 3,4% до 5,4% годовых зависит от суммы размещенных средств и начисляется на ежедневный остаток по счету от 1 тыс. руб., проценты выплачиваются и капитализируются ежемесячно. При расходных операциях по дебетовой карте "АвтоДрайв" от 10 тысяч рублей базовая ставка также может быть увеличена на 0,5-1% годовых.

НС "Турбо" с доходностью до 6,5% годовых открывается клиентам при условии одновременного оформления договора ИСЖ с компанией ООО СК "Росгосстрах Жизнь" в рамках стратегии "Квартальный купон 2.0". Основным преимуществом продукта является высокая доходность от вложений за счет надбавки в размере 2% к базовой ставке (от 4% до 4,5%) по накопительному счету в первый год размещения. Счет можно открыть в рублях. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тысяч рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются.

Депозит "Двойная выгода" открывается при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией СК "Росгосстрах жизнь". Частные клиенты могут разместить средства на сумму от 100 тыс. руб. сроком на 367 дней по максимальной ставке до 7% годовых. Операции пополнения и частичного снятия средств по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов предполагается в конце срока вклада.