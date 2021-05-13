Алексей Кузьмицкий предложил провести анализ господдержки малого бизнеса

В среду, 12 мая, состоялось заседание Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению, в котором принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.

Участники заседания обсудили состояние малого и среднего бизнеса в России, а также предложения по совершенствованию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В ходе обсуждения Алексей Кузьмицкий отметил, что органы власти всех уровней и институты развития оценивают результативность мер поддержки малого и среднего предпринимательства, в основном, по количеству получателей, числу мер и объему предоставленных им средств.

Данная проблема неоднократно обсуждалась на уровне окружных мероприятий, в том числе с участием профильных федеральных органов власти и институтов развития.

"Сегодня существует необходимость проведения на федеральном и региональном уровнях оценки достаточности и эффективности мер поддержки бизнеса, а также прогноза дальнейшего развития сферы предпринимательства. Это позволит оперативно вносить корректировки в систему господдержки МСП в целях реализации наиболее экономически обоснованных мероприятий", - заявил замполпреда.