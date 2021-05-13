Дмитрий Богданов: "Индустриальный парк "Преображенка-2" уже принимает заявки от потенциальных резидентов"

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приступило к освоению второй очереди индустриального парка "Преображенка-2". Управляющая компания АО "ПромПарки" сейчас проходит процедуру оформления аренды земельного участка.

В Самарской области создают комфортные условия и максимум возможностей для инвесторов. Вопрос развития инвестиционного климата и стимулирования частных инвестиций поднимал в своем послании президент страны Владимир Путин. На уровне региона создаются максимально комфортные условия для работы российских и зарубежных инвесторов.

"Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона, которое состоялось 29 апреля.

После прохождения всех необходимых юридических этапов на региональном уровне новый промпарк будет зарегистрирован в Минпромторге РФ. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в первой очереди "Преображенки" на площади в 167 га работает 44 компании. Участок под вторую очередь значительно больше — 247 га, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний.

"Новая площадка "Преображенки" будет аналогична уже существующей. Мы обеспечим резидентов необходимой инфраструктурой и коммуникациями, сопровождением инвестиционного проекта и обслуживанием управляющей компании, а также всеми существующими преференциями и налоговыми льготами. В следующем году мы начнем прокладывать к участку инженерные сети, а уже сегодня ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Один из них готов зайти на площадку и арендовать здесь 40 гектаров под свои мощности", — рассказал об инвестиционных планах Дмитрий Богданов.

Все промышленные парки Самарской области находятся под управлением АО "ПромПарки". Сегодня в регионе насчитывается четыре таких площадки. По словам генерального директора компании Сергея Евсеева, изначально сети подводятся до границы участка, а с приходом инвестора начинается проектирование коммуникаций под конкретный проект.

"Мы успеваем проектировать и прокладывать сети, пока инвестор возводит свои производственные помещения или складские корпуса. Индустриальный парк считается открытым, когда создана управляющая компания и земля находится у нее в аренде. Как только состоится процедура оформления в Кадастровой палате, мы отправляем заявку на регистрацию промпарка в Минпромторге России. Это занимает 1-2 месяца. После этого промпарк входит в федеральный реестр и может рассчитывать на федеральные субсидии на строительство коммуникаций. Например, в Преображенке-1, было потрачено 600 млн рублей, 320 из них мы вернули из федерального бюджета", — отметил Сергей Евсеев.

Одним из резидентов "Преображенки" уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен "ДорХан". Как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Сысоев, площадку для размещения выбирали долго и тщательно, но в итоге свой выбор остановили на индустриальном парке. В числе плюсов, отмеченных инвестором, — наличие готовой инфраструктуры и транспортная доступность, а также исполнение всех обязательств, которые взял на себя регион.

"Мы построили производственный корпус, достаточно быстро подключились ко всем коммуникациям и, самое главное, — смогли выкупить землю за ту цену, которую при начальных условиях оговаривали. Сегодня мы планируем расширять товарную линейку — в следующем году будем запускать производство алюминиевых витражей. Это позволит нам на 30% увеличить количество рабочих мест", — поделился гендиректор компании-резидента.