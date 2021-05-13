В Самарской области запускают обновленный кейс услуг для самозанятых

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов объявил о долгожданном старте предоставления бизнес-кейсов для самозанятых 2021 года. Эта комплексная мера поддержки была разработана в регионе в 2020 г. и сразу оказалась крайне востребованной среди плательщиков налога на профессиональный доход.

Всего за четыре месяца действия программы заявки на участие в конкурсном отборе подали более 500 самозанятых. Обладателями кейса в итоге стали 40 начинающих бизнесменов. Они получили целый комплекс маркетинговых, юридических и экономических услуг, смогли прокачать свой проект и вывести его на новый уровень развития.

В 2021 г. бизнес-кейс услуг для успешного старта и грамотного развития бизнеса самозанятых станет еще полезнее. Специально для плательщиков налога на профессиональный доход были разработаны новые решения. Пакеты предоставляемых услуг сделали более персонифицированными и отвечающими потребностям конкретного проекта.

"В этом году мы предусмотрели услуги как для начинающих, так и более опытных пользователей специального налогового режима. Это комплекс маркетинговых услуг, который поможет самозанятому найти свою аудиторию. Еще одной услугой станет консультация экспертов по правильной "упаковке" своего продукта в целях повышения продаж и расширения клиентской базы. Важно, что к оказанию консультационных услуг в этом году мы привлечем топовых предпринимателей региона. Опираясь на свой опыт и знания, они помогут начинающим бизнесменам составить план развития и предложат реальные инструменты для его реализации", — рассказал об услугах бизнес-кейса Дмитрий Богданов.

Подавая заявку на участие в конкурсном отборе, самозанятые могут самостоятельно выбрать один из видов специально разработанных бизнес-кейсов. Это бизнес-кейс "Диджитал сенсей", включающий в себя организацию профессиональной съемки контента для аккаунтов самозанятого в социальных сетях, размещение рекламы продукта (или услуги) у популярного блогера, публикация интервью о самозанятом и его проекте на сайте mybiz63.ru и посты о нем соцсетях "Мой Бизнес 63", а также четыре часа бесплатного размещения в региональном центре "Мой Бизнес" (переговорная комната для встреч, лекторий для проведения мероприятий, коворкинг-зона для работы).

Во второй вариант — бизнес-кейс "Личный бренд" — входит консультация в SMM-агентстве Tesla Target по запуску или "оживлению" социальных сетей самозанятого, печать в полиграфической студии промоматериалов, а также публикация интервью и четырехчасовое размещение в региональном центре "Мой Бизнес".

"Я очень благодарна проекту за помощь и такой вклад в начинающий бизнес. Понравились все услуги. Особенно полезной оказалась профессиональная фотосессия моих изделий", — поделилась впечатлениями от участия в программе самозанятая Алла Ковалик, которая занимается созданием игрушек из полимерной глины под брендом "Морковки из духовки".

Чтобы получить бизнес-кейс услуг, самозанятым, как и в прошлом году, необходимо принять участие в конкурсном отборе. Подать заявку, заполнить анкету и рассказать о своем проекте можно по ссылке https://case2021.mybiz63.ru/ до 30 числа каждого месяца. Затем, в течение 10 дней, оценку заявок проводит экспертная комиссия. Результаты и список получателей бизнес-кейсов будут объявляться ежемесячно 10 числа. Важное условие для участия в отборе — быть официально зарегистрированным в качестве самозанятого на момент подачи заявки.