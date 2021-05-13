Главгосэкспертиза одобрила строительство камеры приема средств очистки на объекте АО "Транснефть - Приволга" в Волгоградской области

АО "Транснефть — Приволга" получило положительные заключения Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "Главгосэкспертиза России") на строительство камеры приема средств очистки и диагностики (КПСОД) магистрального нефтепровода (МН) Саратов — Кузьмичи.

Строительство объекта планируется на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кузьмичи" в Городищенском районе Волгоградской области в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть — Приволга". Будет построена новая КПСОД с последующим демонтажем существующей. Цель — повышение надежности и энергоэффективности технологического оборудования, обеспечение экологической и промышленной безопасности магистральных нефтепроводов.

Камера приема средств очистки и диагностики предназначена для приема и извлечения внутритрубных очистных, диагностических и разделительных устройств в потоке транспортируемой нефти.

Будет выполнен монтаж КПСОД с установкой подземной дренажной емкости, кабельной эстакады, прожекторной мачты с молниеприемником. Кроме того, проект предусматривает монтаж систем энергоснабжения, электрохимзащиты от коррозионных процессов, а также средств контроля и управления, применение запорной арматуры с электроприводом для дистанционного управления.

В рамках проектной документации предусматривается усовершенствование программного обеспечения Единой системы диспетчерского управления территориального диспетчерского пункта "Самара", а также централизованной системы противоаварийной автоматики и системы обнаружения утечек участка нефтепровода.

Проектную документацию подготовило АО "Институт по проектированию магистральных трубопроводов" (АО "Гипротрубопровод"). Эксперты ФАУ "Главгосэкспертиза России" пришли к выводу, что техническая часть проектной и рабочей документации соответствует требованиям действующих нормативных документов РФ, по проекту было выдано положительное заключение.

Реализация проекта по строительству площадки КПСОД начнется в 2022 году. Строительно-монтажные работы будут проводится без изменения существующей схемы транспортировки нефти.