В регионе пройдет открытый конкурс детской фотографии "С чего начинается Родина"

Стартовал прием заявок на участие в открытом региональном конкурсе детской фотографии "С чего начинается Родина". Работы юных фотографов принимаются до 23 мая (включительно).
Фотоконкурс проходит при поддержке правительства Самарской области и по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Организатор - некоммерческий фонд "Детский епархиальный образовательный центр".
К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет. Конкурс проходит в двух номинациях: "Наша вера" и "Наше достояние", в два этапа.
На первом этапе жюри конкурса отбирает 40 работ (по 20 в каждой номинации), которые в дальнейшем будут представлены на выставке, организованной на открытых общественных площадках города.
Второй этап конкурса пройдет в формате онлайн-голосования на "Приз зрительских симпатий". В нем примут участие работы, отобранные на первом этапе. Победителями станут 10 работ, набравшие наибольшее количество голосов. Голосование будет проходить на официальной странице организатора конкурса в социальной сети "ВКонтакте".
Один участник может прислать не более двух работ в каждой номинации на почту konkurs@fond63.ru до 23 мая 2021 года включительно. Контактное лицо - директор Детского епархиального образовательного центра, иерей Дионисий Левин (+79276057943).
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".