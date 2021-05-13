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Общество

В регионе пройдет открытый конкурс детской фотографии "С чего начинается Родина"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал прием заявок на участие в открытом региональном конкурсе детской фотографии "С чего начинается Родина". Работы юных фотографов принимаются до 23 мая (включительно).

Фотоконкурс проходит при поддержке правительства Самарской области и по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Организатор - некоммерческий фонд "Детский епархиальный образовательный центр".

К участию приглашаются дети от 12 до 17 лет. Конкурс проходит в двух номинациях: "Наша вера" и "Наше достояние", в два этапа.

На первом этапе жюри конкурса отбирает 40 работ (по 20 в каждой номинации), которые в дальнейшем будут представлены на выставке, организованной на открытых общественных площадках города.

Второй этап конкурса пройдет в формате онлайн-голосования на "Приз зрительских симпатий". В нем примут участие работы, отобранные на первом этапе. Победителями станут 10 работ, набравшие наибольшее количество голосов. Голосование будет проходить на официальной странице организатора конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

Один участник может прислать не более двух работ в каждой номинации на почту konkurs@fond63.ru до 23 мая 2021 года включительно. Контактное лицо - директор Детского епархиального образовательного центра, иерей Дионисий Левин (+79276057943).

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