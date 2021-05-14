Мэр Самары поддержала проект сохранения исторических оконных наличников "За окном"

В четверг, 13 мая, на встрече с представителями музейного сообщества Самары глава города Елена Лапушкина поддержала проект сохранения исторических оконных наличников с элементами деревянной резьбы "За окном". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Основная идея проекта: сохранить уникальные исторические элементы — резные деревянные наличники — в прежнем качестве и сделать их украшением общедоступных городских пространств", — прокомментировала мэр Самары.

По ее словам, первый экспозиционный павильон появится в городе уже в этом году.

"Очень надеюсь, что совместно с архитекторами и активными градозащитниками нам удастся органично воплотить в жизнь эту замечательную идею. И мне бы хотелось, чтобы этот проект понравился жителям и нашим гостям, ведь Самара — город неравнодушных людей, любящих и ценящих свою культуру и историю", — подчеркнула Елена Лапушкина.