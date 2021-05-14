Мэр Самары поддержала проект сохранения исторических оконных наличников "За окном"

В четверг, 13 мая, на встрече с представителями музейного сообщества Самары глава города Елена Лапушкина поддержала проект сохранения исторических оконных наличников с элементами деревянной резьбы "За окном". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Основная идея проекта: сохранить уникальные исторические элементы — резные деревянные наличники — в прежнем качестве и сделать их украшением общедоступных городских пространств", — прокомментировала мэр Самары.
По ее словам, первый экспозиционный павильон появится в городе уже в этом году.
"Очень надеюсь, что совместно с архитекторами и активными градозащитниками нам удастся органично воплотить в жизнь эту замечательную идею. И мне бы хотелось, чтобы этот проект понравился жителям и нашим гостям, ведь Самара — город неравнодушных людей, любящих и ценящих свою культуру и историю", — подчеркнула Елена Лапушкина.
Последние комментарии
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А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".