"Крылья Советов" не станут продлевать контракт с Дмитрием Комбаровым

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, у которого истекает контракт с самарцами, покинет клуб в межсезонье, пишет news.sportbox.ru.
Самарцы не планируют продлевать соглашение с 34-летним футболистом. Комбаров провел в общей сложности 32 матча, забив 1 мяч и отдав 2 голевые передачи.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))