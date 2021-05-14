В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за аномальной жары

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В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30...35С°, сообщает Приволжское УГМС. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.