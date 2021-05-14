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Спорт

В Самаре запущен проект UEFA Playmakers для девочек

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовала международная программа футбольных тренировок, нацеленная на вовлечение в футбол девочек 5-8 лет через движение, игру и сюжеты мультфильмов Disney.

В течение года в городе на базе женской футбольной команды "Мега" - призере Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола "Россия - футбольная страна!" - будут проводиться бесплатные занятия по футболу для девочек.

В основе тренировочного процесса - уникальный подход, разработанный специалистами UEFA на базе исследования университета Лидс Беккет. Каждая тренировка Playmakers основана на сюжетах известных мультфильмов Disney - "Суперсемейка-2" и "Холодное сердце-2".

Под руководством тренеров девочки будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей, таких как Эластика, Mистер Исключительный, Эльза, Анна и Олаф. Все тренеры, принимающие участие в программе, прошли обучение в Академии РФС по методикам UEFA Playmakers

Для записи на тренировку необходима предварительная запись. Телефон для справок +7 917 957 57 81.

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