В Самаре запущен проект UEFA Playmakers для девочек

В Самаре стартовала международная программа футбольных тренировок, нацеленная на вовлечение в футбол девочек 5-8 лет через движение, игру и сюжеты мультфильмов Disney.

В течение года в городе на базе женской футбольной команды "Мега" - призере Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола "Россия - футбольная страна!" - будут проводиться бесплатные занятия по футболу для девочек.

В основе тренировочного процесса - уникальный подход, разработанный специалистами UEFA на базе исследования университета Лидс Беккет. Каждая тренировка Playmakers основана на сюжетах известных мультфильмов Disney - "Суперсемейка-2" и "Холодное сердце-2".

Под руководством тренеров девочки будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей, таких как Эластика, Mистер Исключительный, Эльза, Анна и Олаф. Все тренеры, принимающие участие в программе, прошли обучение в Академии РФС по методикам UEFA Playmakers.