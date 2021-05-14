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Общество

Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара: советы МЧС

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МЧС России рекомендует при обнаружении очагов возгорания в лесу или в поле немедленно известить противопожарную службу по телефону 01 (с сотового телефона по номеру 101, 112).

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:

  • немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны;
  • организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;
  • выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
  • если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
  • оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите пригнувшись к земле - там воздух менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
  • после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов.

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации и избегайте паники. 

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