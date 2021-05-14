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Государство и Бизнес Экономическая политика

Собственники спорткомплекса на Красной Глинке пытаются оформить землю без торгов

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Горнолыжный комплекс" потребовало в суде обязать министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области заключить договор аренды земли на Красной Глинке.

Фото: rulerm.com скриншот с видео

В феврале ведомство отказало компании оформить договор аренды 3,25 га без проведения торгов на 49 лет. Ранее "Горнолыжный комплекс" получил в аренду этот участок минуя конкурсные процедуры, но срок договора истек.

Согласно кадастровой карте, по этой территории частично проходят горнолыжные трассы. Разрешенное использование участка - для осуществления рекреационной деятельности, его кадастровая стоимость составляет 15,3 млн рублей.

Как пояснил руководитель департамента лесного хозяйства министерства Павел Мельников, для заключения нового договора без проведения торгов не установлены основания согласно статьи 73.1 Лесного кодекса РФ. Законом допускаются исключения, если на лесном участке у арендатора в собственности находятся объекты недвижимости. По словам Павла Мельникова, у "Горнолыжного комплекса" есть ряд объектов на спорной земле, но не все они имеют правоустанавливающие документы.

В "Горнолыжном комплексе" отказались от комментариев. Однако известно, что компания рассматривает свои активы как единый имущественный комплекс, а не как отдельные объекты.

В случае если суд примет сторону истца, минлесхоз заключит договор аренды, добавили в ведомстве.

ООО "Горнолыжный комплекс", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2000 году. Уставный капитал - 50 тыс. рублей. Компания ведет деятельность спортивных объектов. В 2020 г. ООО получило 67,68 млн руб. выручки и 8,39 млн руб. прибыли. Собственники - Владимир Киценко (33%), Павел Савинов (47%) и АО "СГЛК" (20%), владельцем которого выступает Андрей Никитин.

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