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Россельхозбанк представляет новый продукт "Бизнес-карта Фермера"

14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк разработал новый продукт — "Бизнес-карта Фермера". Российские фермеры-клиенты банка впервые смогут совершать мелкооптовые и розничные закупки товаров в режиме онлайн по бизнес-карте со скидками на цифровой платформе Свое Фермерство и оплачивать топливо с дисконтом на 7000 АЗС через приложение BENZUBER.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Оформить карту предприниматели смогут на сайте Своё Фермерство или в отделениях РСХБ, начиная с апреля 2021 года.

"Бизнес-карта Фермера" выпускается бесплатно на платежных системах Visa и Masterсard, количество выпускаемых карт не ограничено. Фермер получит привилегии от РСХБ — круглосуточный доступ к денежным средствам, мгновенное зачисление наличных на расчетный счет, снятие до 300 тыс. руб. в сутки в любых банкоматах. Фермеры — клиенты РСХБ также получат скидки от партнеров банка.

Технология платформы Своё Фермерство предоставляет возможность любому поставщику присоединиться к программе лояльности Своё Фермерство в несколько кликов и создает неограниченные возможности для развития экосистемы банка.

"Бизнес-карта Фермера" от Россельхозбанка стала первым подобным продуктом, созданным на российском рынке для предпринимателей АПК, рассказала руководитель Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. По ее словам, аналогичные карты пока доступны зарубежным аграриям. Максимальный потенциал бизнес-карта РСХБ раскроет в процессе покупок товаров на платформе Свое Фермерство, подчеркнула Елена Батурова.

"Прежде у аграриев не было специализированного маркетплейса, на котором они могли бы совершать мелкооптовые и розничные закупки по Бизнес-карте в режиме онлайн. Такой площадкой стала цифровая экосистема Своё Фермерство, на которой представлены десятки тысяч сельскохозяйственных товаров. Бизнес-карта позволит фермерам оптимизировать процесс закупок и получить доступ к скидкам на товары продавцов платформы Свое Фермерство, что особенно актуально в сезон полевых работ, поэтому мы уверены, что Бизнес-карта Россельхозбанка будет востребована. Клиенты РСХБ также смогут оплачивать топливо на 7000 АЗС по Бизнес-карте Visa и Mastercard в приложении BENZUBER, не выходя из машины. К началу уборочных работ мы предложим фермерам подключить оптовые поставки бензина, дизельного топлива и моторных масел с оплатой по Бизнес-карте Фермера и увеличим скидки.  Таким образом, у предпринимателей будут все возможности, чтобы ускорить свои процессы и экономить на уборке урожая", — отмечает Елена Батурова.

Помимо стандартных условий корпоративной карты банка Бизнес-карта Фермера предлагает держателям целый ряд дополнительных скидок и привилегий.

С начала апреля предпринимателям доступен дисконт по бизнес-карте Visa Business РСХБ до 10% при оплате топлива на 7000 АЗС через онлайн-сервис BENZUBER. Для этого необходимо привязать бизнес-карту Visa Business РСХБ в мобильном приложении BENZUBER. А в мае к проекту присоединятся несколько десятков продавцов платформы Своё Фермерство, предоставив скидки до 25% на семена, удобрения, средства защиты растений, и до 5% — на сельхозтехнику. К концу 2021 года клиентам РСХБ будут доступны скидки по Бизнес-картам Фермера от более чем 150 продавцов платформы Свое Фермерство.

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