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Губернатор Власть и политика

Александр Живайкин: три года назад были приняты стратегически важные для Самарской области решения

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне оглашения послания губернатора, намеченного на 18 мая, руководитель фракции "Единой России" в губернской думе Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона и рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области.

Так, Александр Живайкин назвал стратегически правильными решения, принятые Дмитрием Азаровым на посту губернатора в 2018 году.

"Одним из первых и, я считаю, крайне своевременных, шагов, которые предпринял Дмитрий Игоревич, - это одновременное безусловное выполнение социальных обязательств региона в полном объеме на фоне сокращения госдолга", - отметил депутат.

Он добавил, что поставленные перед регионом цели и их достижение принесли важные социально-экономические последствия.

"В короткий период удалось решить очень серьезные вопросы, даже прошедший год с его особыми трудностями, связанными с пандемией, серьезно не нарушил заданного вектора. На мой взгляд, это позволяет продолжить поступательное движение по достижению ключевых показателей Стратегии лидерства Самарской области", - резюмировал Александр Живайкин.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания главы региона в 2021 г., как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова.

В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек - они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком бы населенном пункте губернии он ни жил.

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