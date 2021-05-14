Самарца задержали за незаконную продажу программного обеспечения

В Самарской области полицейские задержали 30-летнего жителя Чапаевска, подозреваемого в нарушении авторских прав, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным оперативников, в торговом центре мужчина реализовал нелегальную программу для разработки проектной и конструкторской документации за 5 тыс. рублей. Сумма ущерба, причиненная правообладателю, составила 2,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав").