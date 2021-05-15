В крупном пожаре в садовом товариществе под Самарой сгорело 12 строений

В субботу, 15 мая в 0:00 был полностью ликвидирован пожар в СДТ "Трест-11" у п. Энергетик Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 14 мая в 14:08.
На месте происшествия горели дачные строения и сухая трава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3".
Как сообщают в региональном управлении МЧС России, площадь пройденная огнем составила 10 га. Сгорело 12 дачный строений. Всего в тушении участвовало 165 человек и 36 единиц техники.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. На месте происшествия химико радиометрической лабораторией были проведены замеры, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!