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Пожары Происшествия

В крупном пожаре в садовом товариществе под Самарой сгорело 12 строений

САМАРА.14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 мая в 0:00 был полностью ликвидирован пожар в СДТ "Трест-11" у п. Энергетик Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 14 мая в 14:08.

На месте происшествия горели дачные строения и сухая трава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3".

Как сообщают в региональном управлении МЧС России, площадь пройденная огнем составила 10 га. Сгорело 12 дачный строений. Всего в тушении участвовало 165 человек и 36 единиц техники. 

В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. На месте происшествия химико радиометрической лабораторией были проведены замеры, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

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Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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