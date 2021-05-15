В крупном пожаре в садовом товариществе под Самарой сгорело 12 строений

В субботу, 15 мая в 0:00 был полностью ликвидирован пожар в СДТ "Трест-11" у п. Энергетик Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 14 мая в 14:08.

На месте происшествия горели дачные строения и сухая трава. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 3".

Как сообщают в региональном управлении МЧС России, площадь пройденная огнем составила 10 га. Сгорело 12 дачный строений. Всего в тушении участвовало 165 человек и 36 единиц техники.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. На месте происшествия химико радиометрической лабораторией были проведены замеры, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет.