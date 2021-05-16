"Крылья Советов" в последнем матче сезона обыграли "Балтику" и установили рекорд

В субботу, 15 мая, в последнем матче сезона "Крылья Советов" в рамках 42-го тура первенства ФНЛ в Калининграде встречались с "Балтикой".
Единственный в игре гол был забит на 19 минуте встречи. Дмитрий Ефремов прошел вдоль лицевой и сделал передачу на дальнюю штангу, где Егор Голенков вколотил головой мяч в сетку ворот — 0:1.
"Крылья Советов" довели счет забитым мячам в первенстве до 100 и набрали 101 очко, установив новый рекорд лиги.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))