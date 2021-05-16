"Крылья Советов" в последнем матче сезона обыграли "Балтику" и установили рекорд

В субботу, 15 мая, в последнем матче сезона "Крылья Советов" в рамках 42-го тура первенства ФНЛ в Калининграде встречались с "Балтикой".

Единственный в игре гол был забит на 19 минуте встречи. Дмитрий Ефремов прошел вдоль лицевой и сделал передачу на дальнюю штангу, где Егор Голенков вколотил головой мяч в сетку ворот — 0:1.

"Крылья Советов" довели счет забитым мячам в первенстве до 100 и набрали 101 очко, установив новый рекорд лиги.