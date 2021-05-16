В Сызрани участковые раскрыли кражу двух скутеров

В Сызрани во время обхода административного участка к участковым обратился местный житель и сообщил, что из сарая во дворе его частного дома неизвестный украл два скутера.

Сотрудники полиции сообщили о случившемся происшествии и приметы похищенного имущества в дежурную часть.

Полицейские опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. 47-летний хозяин похищенного имущества рассказал, что накануне у него гостили местные жители, в числе которых был 19-летний сосед — учащийся одного из техникумов Самарской области, который под каким-то предлогом заходил в сарай.

Полицейские в ходе подворового обхода навестили молодого человека по месту жительства, где обнаружили и изъяли похищенное имущество в принадлежащем ему гараже.

Как пояснил подозреваемый, он присмотрел скутеры заранее. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, подогнал ГАЗель и погрузил транспортные средства. В дальнейшем планировал продать похищенное, но не успел довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан стражами порядка.

Отделением дознания ОП № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России "Сызранское" в отношении ранее судимого местного жителяпо признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенные средства передвижения изъяли и вернули хозяину.