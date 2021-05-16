В Сызрани участковые раскрыли кражу двух скутеров

В Сызрани во время обхода административного участка к участковым обратился местный житель и сообщил, что из сарая во дворе его частного дома неизвестный украл два скутера.
Сотрудники полиции сообщили о случившемся происшествии и приметы похищенного имущества в дежурную часть.
Полицейские опросили заявителя, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. 47-летний хозяин похищенного имущества рассказал, что накануне у него гостили местные жители, в числе которых был 19-летний сосед — учащийся одного из техникумов Самарской области, который под каким-то предлогом заходил в сарай.
Полицейские в ходе подворового обхода навестили молодого человека по месту жительства, где обнаружили и изъяли похищенное имущество в принадлежащем ему гараже.
Как пояснил подозреваемый, он присмотрел скутеры заранее. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, подогнал ГАЗель и погрузил транспортные средства. В дальнейшем планировал продать похищенное, но не успел довести свой противоправный умысел до конца, так как был задержан стражами порядка.
Отделением дознания ОП № 33 (г. Октябрьск) МУ МВД России "Сызранское" в отношении ранее судимого местного жителяпо признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Похищенные средства передвижения изъяли и вернули хозяину.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!