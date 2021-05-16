В Самарской области побит рекорд температуры воздуха

Экстремальная жара зафиксирована в Самарской области, сообщает Приволжское УГМС. Во всех районах были побиты рекорды прошлых лет.

В воскресенье, 16 мая, в Самаре малооблачно, без осадков, ветер южный от 8 до 13 м/с. Воздух прогреется до 34 °C.

В понедельник, 17 мая, ночью без осадков. Ветер сохранит свое южное направление, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 16°C. Днем порывы ветра увеличатся до 12 м/с. Столбики термометров покажут 30-35 °C.