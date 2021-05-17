В Самарской области синоптики прогнозируют до +35°C

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Обширный антициклон, центр которого располагается над северным Казахстаном, определяет погоду в Самарской области в начале недели. Отсутствие облачных полей, свойственное антициклону, будет способствовать дополнительному прогреву воздуха, и регион ждет аномально-жаркая, сухая погода, сообщает Приволжское УГМС.