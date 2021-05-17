Под Самарой из-за ремонта трассы М-5 действует новая схема движения

На трассе М-5 из-за реконструкции дороги на участке км 1034 – 1042 в Самарской области в районе примыкания обводной дороги города Самары к федеральной трассе вводится новая схема движения.

Съезд вправо при движении по Самарской обводной дороге в сторону Уфы теперь временно закрыт, маршрут перенаправлен прямо в сторону Москвы. При следовании к Уфе по обводной дороге водителям транспортных средств необходимо проехать прямо до ближайшего съезда (разворот в сторону Самары), двигаться по нему до следующего съезда (разворот в сторону обводной дороги), а затем, доехав до съезда к Уфе, совершить разворот в нужном направлении.

В месте изменения схемы организации движения подрядной организацией по согласованию с ГУ МВД ГИБДД по Самарской области установлены соответствующие дорожные знаки и иные средства обеспечения безопасности движения.

В других направлениях движение автомобильного транспорта в районе строительства транспортной развязки на пересечении федеральной трассы М-5 "Урал", обводной дороги и подъезда к Самаре осталось неизменным.

ФКУ "Поволжуправтодор" просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования установленных на участке реконструкции дорожных знаков.