В Ставропольском районе после зимнего ДТП продолжают лечить косулю

Специалисты департамента охоты и рыболовства Самарской области продолжают следить за судьбой спасенного зимой после ДТП самца косули.

Животному было сделано несколько операций на конечности, сейчас самец идет на поправку и полностью приручился.

Благодаря волонтерам самец косули содержится в частном подворье в с. Тимофеевка Ставропольского района, где за ним ухаживают и продолжают лечить.