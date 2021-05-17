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Общество

В Ставропольском районе после зимнего ДТП продолжают лечить косулю

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты департамента охоты и рыболовства Самарской области продолжают следить за судьбой спасенного зимой после ДТП самца косули.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

Животному было сделано несколько операций на конечности, сейчас самец идет на поправку и полностью приручился.

Благодаря волонтерам самец косули содержится в частном подворье в с. Тимофеевка Ставропольского района, где за ним ухаживают и продолжают лечить.

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