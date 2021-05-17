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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноярском районе на ремонт дороги и моста через р. Сок выделили 233 млн рублей

КРАСНЫЙ ЯР. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу регионального значения "Урал" - Красный Яр – Городцовка на участке км 0+980 – км 9+205 в Красноярском районе. Начальная цена контракта составляет 233,4 млн рублей.

Строительная длина двухполосной автодороги составит 8,24 км. Запланированы земляные работы на площади в 20,7 тыс. кубометров, а также ремонт моста через реку Сок на 147,9 п. м., ремонт моста через овраг — 16,05 п. м.

На ремонтируемом участке планируется установить 8 светофоров. Подрядчик должен завершить работы до 1 ноября 2021 г.

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