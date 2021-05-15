Волонтеры помогли провести акцию "День Донора" в СНИУ им. Королева

12 и 13 мая самарская Служба крови провела акцию "День донора" на территории кампуса СНИУ им. Королева. Волонтерский центр "Помощь" и Клуб волонтеров по донорству крови университета организовали праздник в честь десятилетия акции.
Традиционная акция прошла в вузе 12 и 13 мая. Мобильная станция переливания крови расположилась перед главным корпусом СНИУ вместе с интерактивными площадками, чайным столиком и фотозонами от волонтеров университета. Сдать кровь смогли не только студенты, но и преподаватели СНИУ, и случайно узнавшие об акции люди.
В честь юбилея "Дня Донора" ВЦ "Помощь" и Клуб волонтеров по переливанию крови организовали викторины на базовые знания о человеческой крови, угощение для доноров и фотографирование на память. Но основная работа студентов-волонтеров состояла в другом. Добровольцы следили за состоянием здоровья доноров до и после донации, разъясняли противопоказания и правила поведения после сдачи крови. Волонтеры щедро делились своей энергией и заряжали окружающих на день вперед.
Служба крови Самарской области ценит работу волонтеров на донорских акциях, которые, кроме помощи в проведении акций, развивают донорское движение среди молодежи области. "Волонтерство - это личное дело каждого. Я чувствую, что нахожусь здесь не просто так, и все-таки хочу помочь", - поделился переживаниями Кирилл Седлак, координатор волонтеров на акции "День донора".
В условиях пандемии работа волонтеров на станции Службы крови сильно не изменилась. По словам самих волонтеров, обработка рук санитайзером и ношение медицинской маски уже вошли в привычку и не мешают помогать людям. Принятые меры предосторожности делают забор крови безопасным, что может спасти жизнь человека.
Долгое время волонтеры аэрокосмического университета составляли один из студенческих отрядов вуза, пока на его базе не сформировался полноценный волонтерский центр. С 2016 г. ВЦ "Помощь" входит в Ассоциацию волонтерских центров России. Волонтерский центр помогает с организацией и проведением мероприятий как родного университета, так и Самары и с каждым годом привлекает к волонтерской деятельности все больше студентов.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет