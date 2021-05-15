Волонтеры помогли провести акцию "День Донора" в СНИУ им. Королева

12 и 13 мая самарская Служба крови провела акцию "День донора" на территории кампуса СНИУ им. Королева. Волонтерский центр "Помощь" и Клуб волонтеров по донорству крови университета организовали праздник в честь десятилетия акции.

Традиционная акция прошла в вузе 12 и 13 мая. Мобильная станция переливания крови расположилась перед главным корпусом СНИУ вместе с интерактивными площадками, чайным столиком и фотозонами от волонтеров университета. Сдать кровь смогли не только студенты, но и преподаватели СНИУ, и случайно узнавшие об акции люди.

В честь юбилея "Дня Донора" ВЦ "Помощь" и Клуб волонтеров по переливанию крови организовали викторины на базовые знания о человеческой крови, угощение для доноров и фотографирование на память. Но основная работа студентов-волонтеров состояла в другом. Добровольцы следили за состоянием здоровья доноров до и после донации, разъясняли противопоказания и правила поведения после сдачи крови. Волонтеры щедро делились своей энергией и заряжали окружающих на день вперед.

Служба крови Самарской области ценит работу волонтеров на донорских акциях, которые, кроме помощи в проведении акций, развивают донорское движение среди молодежи области. "Волонтерство - это личное дело каждого. Я чувствую, что нахожусь здесь не просто так, и все-таки хочу помочь", - поделился переживаниями Кирилл Седлак, координатор волонтеров на акции "День донора".

В условиях пандемии работа волонтеров на станции Службы крови сильно не изменилась. По словам самих волонтеров, обработка рук санитайзером и ношение медицинской маски уже вошли в привычку и не мешают помогать людям. Принятые меры предосторожности делают забор крови безопасным, что может спасти жизнь человека.

Долгое время волонтеры аэрокосмического университета составляли один из студенческих отрядов вуза, пока на его базе не сформировался полноценный волонтерский центр. С 2016 г. ВЦ "Помощь" входит в Ассоциацию волонтерских центров России. Волонтерский центр помогает с организацией и проведением мероприятий как родного университета, так и Самары и с каждым годом привлекает к волонтерской деятельности все больше студентов.