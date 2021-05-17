Екатерина Кузьмичева: ключевые задачи в сфере образования Самарской области решаются при поддержке губернатора

Доступное образование в Самарской области обеспечено, а модернизация и развитие отрасли ведутся высокими темпами благодаря правильным решениям, три года назад принятым руководством региона. Об этом рассказала первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева ("Единая Россия") накануне оглашения ежегодного послания губернатора.

"Как депутат я высоко оцениваю результаты работы Дмитрия Азарова в должности губернатора. Три года назад, когда он возглавил наш регион, он уже знал все проблемы, существовавшие на тот момент, потому что с 2014 года представлял интересы губернии в Совете Федерации и был погружен в ситуацию. Для поиска решений проблем Дмитрий Азаров очень много общался с представителями бизнеса, с работниками промышленных предприятий и бюджетной сферы. Он активно работал в президиуме регионального отделения партии "Единая Россия", - отметила Екатерина Кузьмичева.

Она напомнила слова губернатора о том, что будущее региона формируется во многом благодаря образованию.

"В губернской думе я вхожу в состав комитета по образованию и науке, и это заявление вселило в меня и в моих коллег уверенность в решении ключевых для отрасли проблем. В Самарской области обеспечивается доступность образования, в последние годы строятся и реконструируются школы, создаются места в детских садах. Есть достижения и в сфере среднего профессионального образования, и в поддержке талантливой молодежи и молодых специалистов, и в модернизации образовательной среды", - подчеркнула депутат.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова.