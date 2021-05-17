16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Гутенев: Депутатам и областному правительству предстоит обеспечить реализацию поставленных губернатором задач Леонид Симановский: Главное в послании - это жители Самарской области, ради которых мы все работаем Вадим Сипров: Послание Азарова отличается конкретностью и четкой постановкой задач Алек­сандр Сте­па­нов: Губернатор в послании озвучил новые меры поддержки врачей - это отличная новость В Самарской области в этом году выделят дополнительно 50 млн руб. на поддержку инициатив жителей

Губернатор Власть и политика

Екатерина Кузьмичева: ключевые задачи в сфере образования Самарской области решаются при поддержке губернатора

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 178
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доступное образование в Самарской области обеспечено, а модернизация и развитие отрасли ведутся высокими темпами благодаря правильным решениям, три года назад принятым руководством региона. Об этом рассказала первый зампредседателя губернской думы Екатерина Кузьмичева ("Единая Россия") накануне оглашения ежегодного послания губернатора.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Как депутат я высоко оцениваю результаты работы Дмитрия Азарова в должности губернатора. Три года назад, когда он возглавил наш регион, он уже знал все проблемы, существовавшие на тот момент, потому что с 2014 года представлял интересы губернии в Совете Федерации и был погружен в ситуацию. Для поиска решений проблем Дмитрий Азаров очень много общался с представителями бизнеса, с работниками промышленных предприятий и бюджетной сферы. Он активно работал в президиуме регионального отделения партии "Единая Россия", - отметила Екатерина Кузьмичева.

Она напомнила слова губернатора о том, что будущее региона формируется во многом благодаря образованию.

"В губернской думе я вхожу в состав комитета по образованию и науке, и это заявление вселило в меня и в моих коллег уверенность в решении ключевых для отрасли проблем. В Самарской области обеспечивается доступность образования, в последние годы строятся и реконструируются школы, создаются места в детских садах. Есть достижения и в сфере среднего профессионального образования, и в поддержке талантливой молодежи и молодых специалистов, и в модернизации образовательной среды", - подчеркнула депутат.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6