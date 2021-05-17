"РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения

ООО "РИТЭК" при добыче нефти в Ханты-Мансийском АО использовало трубопроводы без разрешения на ввод в эксплуатацию, следует из решения Ленинского районного суда Самары.
Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился в самарский суд, чтобы обязать компанию получить необходимые документы для безопасной эксплуатации своих объектов в пределах Средне-Назымского месторождения и месторождения им. В.Н.Виноградова.
В 2018-2020 гг. для транспортировки добываемой газоводонефтяной эмульсии "РИТЭК" ввел в эксплуатацию линейные объекты. Позже выяснилось, что компания не оформила должным образом разрешительную документацию на них и эксплуатирует без регистрации в госреестре опасных производственных объектов и страхования.
Суд обязал "РИТЭК" устранить все нарушения и запретил эксплуатировать трубопроводы до полного оформления всех документов.
Отметим, что природоохранная прокуратура ХМАО неоднократно обращалась в суд с замечаниями по поводу разлива нефтепродуктов на участках компании и возмещения ущерба.
ООО "РИТЭК", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в 2018 году в Самаре. Уставный капитал - 1,27 млрд рублей. Выручка в 2020 г. составила 97,04 млрд руб., чистая прибыль - 15,88 млрд рублей. Совладельцами выступают ПАО "Лукойл" (95,29%) и ООО "Пермь-Инвест" (4,71%). С 30 ноября 2020 г. компания находится в процессе реорганизации путем присоединения других юрлиц. Ранее сообщалось, к РИТЭКу присоединят ОАО "Лычакгеология" и ОАО "Нижнечирскгеология". В декабре Николая Николаева сменил на посту гендиректора Ренат Нургалиев, который занимал должность первого заместителя генерального директора - главного инженера предприятия.