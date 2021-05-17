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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "РИТЭК" при добыче нефти в Ханты-Мансийском АО использовало трубопроводы без разрешения на ввод в эксплуатацию, следует из решения Ленинского районного суда Самары.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился в самарский суд, чтобы обязать компанию получить необходимые документы для безопасной эксплуатации своих объектов в пределах Средне-Назымского месторождения и месторождения им. В.Н.Виноградова.

В 2018-2020 гг. для транспортировки добываемой газоводонефтяной эмульсии "РИТЭК" ввел в эксплуатацию линейные объекты. Позже выяснилось, что компания не оформила должным образом разрешительную документацию на них и эксплуатирует без регистрации в госреестре опасных производственных объектов и страхования.

Суд обязал "РИТЭК" устранить все нарушения и запретил эксплуатировать трубопроводы до полного оформления всех документов.

Отметим, что природоохранная прокуратура ХМАО неоднократно обращалась в суд с замечаниями по поводу разлива нефтепродуктов на участках компании и возмещения ущерба.

ООО "РИТЭК", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в 2018 году в Самаре. Уставный капитал - 1,27 млрд рублей. Выручка в 2020 г. составила 97,04 млрд руб., чистая прибыль - 15,88 млрд рублей. Совладельцами выступают ПАО "Лукойл" (95,29%) и ООО "Пермь-Инвест" (4,71%). С 30 ноября 2020 г. компания находится в процессе реорганизации путем присоединения других юрлиц. Ранее сообщалось, к РИТЭКу присоединят ОАО "Лычакгеология" и ОАО "Нижнечирскгеология". В декабре Николая Николаева сменил на посту гендиректора Ренат Нургалиев, который занимал должность первого заместителя генерального директора - главного инженера предприятия.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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