Лидия Дубаева: возврат выплат ветеранам труда - это очень здорово

Накануне оглашения послания главы региона, которое состоится 18 мая, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района Самары Лидия Дубаева отметила знаковые для ветеранов события.

По ее словам, за время работы Дмитрия Азарова в должности губернатора Самарской области произошло много событий. Одно из самых важных - присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Такое звание получают города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Самара (в прошлом Куйбышев) стала в годы войны запасной столицей и внесла огромный вклад в Великую Победу. В поддержку инициативы о присвоении столице региона статуса "Город трудовой доблести" высказались более чем 700 тысяч человек, в том числе ветераны, труженики тыла, дети войны. Символично, что почетное звание "запасной столице" было присвоено в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы.

Крайне важным событием для ветеранской общественности стало возвращение выплат ветеранам труда.

До 2017 года ветераны труда в Самарской области получали ежемесячные выплаты из регионального бюджета. В 2017 году власти региона решили отменить эту меру поддержки. Несправедливое решение затронуло 90 тыс. человек. Все они - пожилые люди, которые внесли большой вклад в развитие Самарской области, почти все они поднимали экономику региона после войны. Решение вызвало большое возмущение среди жителей губернии, они посчитали несправедливым такое отношение к пожилым труженикам. Но власти региона на это никак не отреагировали.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых месяцев работы искал возможности для возвращения выплат. Это решение было принято в непростом 2020-м году, несмотря на серьезные экономические трудности.

Долгожданные ежемесячные выплаты не только вернули тем, кому они положены по справедливости, - в начале 2021 года их проиндексировали.

"Год назад, в мае, мы просили (ветераны просили, труженики тыла, пенсионеры, ветераны труда), чтобы вернули доплату ветеранам труда. И уже в течение года эта выплата идет, все ветераны довольны. Очень здорово, что сумели найти средства в социальной сфере, и такое внимание большое уделяется этому вопросу. Огромное спасибо правительству Самарской области во главе с Дмитрием Игоревичем", - отметила Лидия Дубаева.

Социальная поддержка тех, кто нуждается в помощи, - это часть Стратегии лидерства, плана опережающего развития Самарской области, который по инициативе Дмитрия Азарова жители всех городов и районов губернии разработали в 2018 году. Документ стал результатом активной работы сотен тысяч человек - и его главной целью является повышение качества жизни каждого жителя региона. Другими словами, в центре внимания этого документа - человек, с его проблемами, нуждами, надеждами и планами на жизнь.