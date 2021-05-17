Лидия Дубаева: возврат выплат ветеранам труда - это очень здорово

Накануне оглашения послания главы региона, которое состоится 18 мая, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района Самары Лидия Дубаева отметила знаковые для ветеранов события.
По ее словам, за время работы Дмитрия Азарова в должности губернатора Самарской области произошло много событий. Одно из самых важных - присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести". Такое звание получают города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Самара (в прошлом Куйбышев) стала в годы войны запасной столицей и внесла огромный вклад в Великую Победу. В поддержку инициативы о присвоении столице региона статуса "Город трудовой доблести" высказались более чем 700 тысяч человек, в том числе ветераны, труженики тыла, дети войны. Символично, что почетное звание "запасной столице" было присвоено в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы.
Крайне важным событием для ветеранской общественности стало возвращение выплат ветеранам труда.
До 2017 года ветераны труда в Самарской области получали ежемесячные выплаты из регионального бюджета. В 2017 году власти региона решили отменить эту меру поддержки. Несправедливое решение затронуло 90 тыс. человек. Все они - пожилые люди, которые внесли большой вклад в развитие Самарской области, почти все они поднимали экономику региона после войны. Решение вызвало большое возмущение среди жителей губернии, они посчитали несправедливым такое отношение к пожилым труженикам. Но власти региона на это никак не отреагировали.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых месяцев работы искал возможности для возвращения выплат. Это решение было принято в непростом 2020-м году, несмотря на серьезные экономические трудности.
Долгожданные ежемесячные выплаты не только вернули тем, кому они положены по справедливости, - в начале 2021 года их проиндексировали.
"Год назад, в мае, мы просили (ветераны просили, труженики тыла, пенсионеры, ветераны труда), чтобы вернули доплату ветеранам труда. И уже в течение года эта выплата идет, все ветераны довольны. Очень здорово, что сумели найти средства в социальной сфере, и такое внимание большое уделяется этому вопросу. Огромное спасибо правительству Самарской области во главе с Дмитрием Игоревичем", - отметила Лидия Дубаева.
Социальная поддержка тех, кто нуждается в помощи, - это часть Стратегии лидерства, плана опережающего развития Самарской области, который по инициативе Дмитрия Азарова жители всех городов и районов губернии разработали в 2018 году. Документ стал результатом активной работы сотен тысяч человек - и его главной целью является повышение качества жизни каждого жителя региона. Другими словами, в центре внимания этого документа - человек, с его проблемами, нуждами, надеждами и планами на жизнь.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет