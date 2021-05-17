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Губернатор Власть и политика

Александр Живайкин: ждем, что губернатор расскажет о новых инструментах опережающего развития региона

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единой России" в губернской думе прокомментировал предстоящее программное обращение Дмитрия Азарова

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Наряду с обеспечением безусловного выполнения социальных обязательств и сокращением госдолга, руководству Самарской области важно сохранить заданный вектор ее развития. Об этом, считает руководитель фракции "Единой России" в губернской думе Александр Живайкин, пойдет речь в традиционном послании Дмитрия Азарова в этом году.

"Я ожидаю, что в обращении губернатора будут озвучены инструменты, позволяющие нам максимально эффективно реализовать возможности "постпандемийного" периода. Речь пойдет в том числе об озвученных президентом механизмах привлечения регионами инфраструктурных кредитов по беспрецедентно низким ставкам и на длительные сроки", - сказал Александр Живайкин.

Депутат предположил, какие именно важные для губернии инвестиционные проекты могут быть профинансированы за счет предложенных главой государства кредитов.

"Мы говорим о продолжении комплексного пространственного развития региона и областного центра. В частности, это могут быть активное строительство метро, возможно, развитие инфраструктуры улиц Карла Маркса или Авроры. На мой взгляд, это позволило бы продолжить поступательное движение по достижению ключевых показателей Стратегии лидерства Самарской области", - добавил Александр Живайкин.

 быНапомним, в этом году традиционное оглашение послания главы региона назначено на 18 мая. Одной из главных его тем, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области - Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек - они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком бы населенном пункте губернии он ни жил.

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