Алексей Иванов: промышленный сектор Самарского региона ждет от послания губернатора новых задач и мер поддержки

Кандидат предварительного голосования "Единой России" в Самарской области, руководитель завода "Электротехмаш" озвучил ожидания от предстоящего обращения главы региона.

Каждое губернаторское послание становится для Самарской области программным документом, который не только обозначает задачи на ближайший период, но и обеспечивает их безусловное выполнение. Об этом заявил участник внутрипартийного голосования "Единой России", генеральный директор предприятия "Электротехмаш" Алексей Иванов - по его мнению, обращение Дмитрия Азарова в 2021 году также сыграет важную роль.

"В своем послании к депутатам губернской думы и жителям региона в 2019 году губернатор подчеркнул, что региону удалось вернуть инвестиционную привлекательность. Объем внебюджетных инвестиций в Самарскую область с того момента растет ежегодно. В этом году от обращения губернатора мы ждем новых задач, новых мер поддержки промышленного сектора и предпринимательства", - сказал Алексей Иванов.

Он добавил, что в губернаторской речи рассчитывает услышать решения для продолжения активного участия региона в реализации национальных проектов.

"Уверен, что вектор развития, заданный Дмитрием Азаровым, позволит области добиться еще больших высот. Ведь от уровня социально-экономической обстановки в регионе зависит качество жизни каждого из нас", - подчеркнул руководитель завода.

Напомним, в этом году традиционное послание главы региона назначено на 18 мая.