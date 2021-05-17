Экспортно ориентированные предприятия Самарской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года"

Областное министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым приглашают индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний, достигших значимых результатов в экспортировании несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, принять участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года".

Напомним, в конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в Самарской области создаются по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на внешние рынки, курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Для этих целей в регионе создан Центр поддержки экспорта.

"В прошлом году одни только малые и средние предприятия, получившие поддержку региона, экспортировали на 2,5 млрд рублей. Самарской области есть что предложить на зарубежных рынках, и сегодня мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг: внедряем новые инструменты поддержки, оказываем комплексные услуги, позволяющие предпринимателям в короткие сроки находить иностранных партнеров и заключать новые экспортные контракты. Уверен, что наши компании достойно представят регион на всероссийском конкурсе и будут высоко оценены на федеральном уровне", - рассказал Дмитрий Богданов о работе с экспортно ориентированными предприятиями.

Определение лучших экспортеров страны пройдет в два этапа: до 15 июня представители бизнеса должны подать заявку на участие в окружном этапе конкурса. Его призеры будут состязаться за победу федерального уровня.

Лучших экспортеров страны определят в шести номинациях: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг, номинация "Трейдер года", а также "Прорыв года" (для МСП) и "Новая география" (для крупного бизнеса).

Участвовать в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Итоги будут озвучены на VIII Международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится в ноябре в Москве. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра.