В реке Чапаевка в Самарской области утонул подросток

В понедельник, 17 мая, водолазный отряд специального назначения проводил водолазные поиски в пойме реки Чапаевка, где утонул 16-летний подросток.

Компания молодых людей пересекала протоку реки. В какой-то момент стало понятно, что один из ребят исчез. Самостоятельные поиски результатов не дали, и подростки обратились в полицию.

Для проведения поисковых работ привлекли водолазов. После беседы спасателей с очевидцами были определены границы района поиска. Водолазы обнаружили пропавшего на середине протоки на глубине четырех метров.

Выяснением причин происшествия занимается полиция. На месте происшествия работали три водолаза, задействовался аварийно-спасательный автомобиль.