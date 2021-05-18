Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Белграде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-250 в Белграде, где была посеяна под первым номером.

"Должна сказать, что вынуждена отказаться от участия в турнире в Белграде. Здесь прекрасные условия, вы отличные хозяева! Это обидное решение, но моему телу нужно дополнительное время на восстановление, чтобы выздороветь и подойти к "Ролан Гаррос" полностью готовой", — написала Павлюченкова в Twitter.

Напомним, что накануне спортсменка снялась с турнира в Риме из-за травм мышц живота.