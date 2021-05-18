В парке Металлургов работает прокат катамаранов и лодок

В самарском парке Металлургов на озере заработал прокат лодок и катамаранов.

Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30. В будни стоимость 30 минут катания стоит 250 р. и 200 р. для социальных групп, в выходные - 350 р. и 300 р., соответственно.