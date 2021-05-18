С 2022 по 2026 гг. в Самаре на ремонт дорог планируется потратить 2,7 млрд рублей

До 2026 г. в рамках муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" (рассчитана на 2022-2026 гг.) на дорожный ремонт в Самаре будет направлено 2,7 млрд рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Согласно планам по финансированию, основная сумма будет освоена в ближайшие пару лет. В 2022 г. планируется выделить 1,12 млрд рублей (в т.ч. в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 1,04 млрд рублей), в 2023-м - 1,13 млрд рублей (по нацпроекту "БКАД" - 1,04 млрд рублей).

В планах самарских властей - реконструкция и капитальный ремонт имеющихся автомобильных дорог, строительство и проектирование новых объектов, в том числе в новых микрорайонах города.

"В связи со строительством на территории Самары новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки возникает необходимость в обеспечении развития дорожного строительства", - отмечается в проекте постановления.

Среди основных проблем, перечисленных в документации, - "несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации (в 2019 г. уровень обеспеченности автомобилями в Самаре составлял более 344 ед. на 1000 человек); отсутствие достаточного количества автомагистралей; недостаточность вдоль дорог местного значения подземных и надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств вблизи крупных торговых и развлекательных центров, промышленных и продовольственных рынков и т.п.".

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий планируется осуществлять по таким показателям, как увеличение протяженности реконструированных, отремонтированных и построенных дорог местного значения, а также количество новых проектируемых дорог.

Ответственным исполнителем программы назначен департамент городского хозяйства и экологии, соисполнитель - департамент градостроительства.