С 2022 по 2026 гг. в Самаре на ремонт дорог планируется потратить 2,7 млрд рублей

До 2026 г. в рамках муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" (рассчитана на 2022-2026 гг.) на дорожный ремонт в Самаре будет направлено 2,7 млрд рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.
Согласно планам по финансированию, основная сумма будет освоена в ближайшие пару лет. В 2022 г. планируется выделить 1,12 млрд рублей (в т.ч. в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 1,04 млрд рублей), в 2023-м - 1,13 млрд рублей (по нацпроекту "БКАД" - 1,04 млрд рублей).
В планах самарских властей - реконструкция и капитальный ремонт имеющихся автомобильных дорог, строительство и проектирование новых объектов, в том числе в новых микрорайонах города.
"В связи со строительством на территории Самары новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки возникает необходимость в обеспечении развития дорожного строительства", - отмечается в проекте постановления.
Среди основных проблем, перечисленных в документации, - "несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации (в 2019 г. уровень обеспеченности автомобилями в Самаре составлял более 344 ед. на 1000 человек); отсутствие достаточного количества автомагистралей; недостаточность вдоль дорог местного значения подземных и надземных паркингов для остановки и хранения транспортных средств вблизи крупных торговых и развлекательных центров, промышленных и продовольственных рынков и т.п.".
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий планируется осуществлять по таким показателям, как увеличение протяженности реконструированных, отремонтированных и построенных дорог местного значения, а также количество новых проектируемых дорог.
Ответственным исполнителем программы назначен департамент городского хозяйства и экологии, соисполнитель - департамент градостроительства.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.