В "Новом пространстве" откроется выставка Геннадия Юферева

В четверг, 20 мая, в 18:00 в центре культуры и творчества "Новое пространство" СОУНБ откроется выставка живописи и графики Геннадия Юферева "Когда я вернусь…" (12+).

Вернисаж посвящен 70-летию ушедшего в 2017 г. художника Геннадия Юферева. Он писал портреты и пейзажи, комбинировал жанры, работал в различных техниках. Так, некоторые пейзажи дополнял элементами натюрморта, создавал композиции, в которых был одинаково важен и узнаваемый пейзаж, и портрет.

Важнейшее место в творчестве художника занимают многофигурные композиции - рассуждения об истории, о хаосе и духовных основах, свете и тьме.

В экспозицию вошли более 60 живописных и примерно 100 графических работ, которые помогут составить полное представление о его творчестве.

"Когда я вернусь…" - третья мемориальная экспозиция в галерее "Новое пространство", которая призвана познакомить зрителей с творчеством художников, работавших в нашем городе на рубеже ХХ и ХХI веков.

Выставку к 70-летию Геннадия Юферева "Когда я вернусь…" можно будет увидеть с 20 мая по 20 июня. Кураторы Галина Лиликина (Самара), Владимир Бойцов (Москва).