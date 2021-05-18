В "Новом пространстве" откроется выставка Геннадия Юферева

В четверг, 20 мая, в 18:00 в центре культуры и творчества "Новое пространство" СОУНБ откроется выставка живописи и графики Геннадия Юферева "Когда я вернусь…" (12+).
Вернисаж посвящен 70-летию ушедшего в 2017 г. художника Геннадия Юферева. Он писал портреты и пейзажи, комбинировал жанры, работал в различных техниках. Так, некоторые пейзажи дополнял элементами натюрморта, создавал композиции, в которых был одинаково важен и узнаваемый пейзаж, и портрет.
Важнейшее место в творчестве художника занимают многофигурные композиции - рассуждения об истории, о хаосе и духовных основах, свете и тьме.
В экспозицию вошли более 60 живописных и примерно 100 графических работ, которые помогут составить полное представление о его творчестве.
"Когда я вернусь…" - третья мемориальная экспозиция в галерее "Новое пространство", которая призвана познакомить зрителей с творчеством художников, работавших в нашем городе на рубеже ХХ и ХХI веков.
Выставку к 70-летию Геннадия Юферева "Когда я вернусь…" можно будет увидеть с 20 мая по 20 июня. Кураторы Галина Лиликина (Самара), Владимир Бойцов (Москва).
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.