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Россельхозбанк повышает доходность по розничным вкладам

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 мая 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку 5,2% годовых можно получить по вкладу "Доходный" при размещении средств всего от 3000 рублей на срок три года через дистанционные каналы банка. Максимальная сумма размещения не ограничена.

"Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Поэтому Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по срочным вкладам. Наибольший рост процентных ставок - по вкладам, оформляемым через дистанционные каналы банка", - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счёт "Моя выгода", с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).

Россельхозбанк не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО "Россельхозбанк".

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