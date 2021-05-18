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Банк "Открытие" увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн гарантии для участия в госзакупках на сумму до 200 млн рублей.

Это касается экспресс-гарантий на исполнение контракта, тендерных гарантий, а также на исполнение гарантийных обязательств. Максимальная сумма гарантии на возврат аванса теперь составляет 100 млн рублей.

Остальные условия по этим продуктам не изменились. Их срок по-прежнему составляет до 1095 дней для гарантий на возврат аванса и исполнение контракта, на исполнение гарантийных обязательств - до 1856 дней, срок тендерных гарантий не ограничен. Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Экспресс-гарантии отличаются от классических полностью дистанционным оформлением и минимальным пакетом документов. Кроме того, решение по таким гарантиям клиент получает за один рабочий день.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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