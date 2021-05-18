"Крылья Советов" могут расторгнуть контракт с вратарем Евгением Фроловым

33-летний голкипер Евгений Фролов хочет получать больше игровой практики. Высока вероятность, что ФК "Крылья Советов" с ним будет прощаться, пишет "Матч ТВ".
Контракт спортсмена истекает в конце июня 2022 г., сейчас стороны ведут переговоры о расторжении договора.
В текущем сезоне Фролов провел 20 матчей и пропустил 15 голов.
Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))