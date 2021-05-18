"Крылья Советов" могут расторгнуть контракт с вратарем Евгением Фроловым

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33-летний голкипер Евгений Фролов хочет получать больше игровой практики. Высока вероятность, что ФК "Крылья Советов" с ним будет прощаться, пишет "Матч ТВ".