В Красноярском районе зафиксирован случай бешенства

На территории Самарской области в с. Молгачи Красноярского района в личном подсобном хозяйстве зарегистрирован новый случай бешенства: от этого заболевания погибла домашняя собака.
Образцы патологического материала, отобранного специалистами от погибшей собаки, были направлены на исследования в ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория". Анализы показали наличие в пробах антигена вируса бешенства.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям напоминают о том, что бешенство - это смертельное вирусное заболевание. При любом подозрении на возможный контакт с больным животным необходимо сразу же обратиться в медучреждение для вакцинации от бешенства. Данное заболевание в 100% случаях заканчивается гибелью больного. Заражение человека происходит при попадании слюны больного бешенством животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки, а также при укусе.