Губернатор предложил увеличить "подъемные" медработникам дефицитных специальностей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 18 мая, обратился к жителям региона и депутатам губернской думы с традиционным посланием. Отдельно глава региона остановился на проблеме обеспечения медицинскими кадрами, которая существует в отдаленных районах.

"Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Для решения этой проблемы в 1,5 раза увеличены единовременные выплаты переезжающим в отдаленные районы. И уже в этом году мы планируем, что такую поддержку по программе "Земский доктор", "Земский фельдшер" получат 93 медицинских работника", - рассказал губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, с 2021 года единовременную компенсацию выплат будут получать медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие в сельскую местность и малые города.

Одна из более эффективных действующих мер поддержки - выплаты трудоустраивающимся медработникам наиболее востребованных специальностей.

"Предлагаю министерству здравоохранения Самарской области подготовить предложения по расширению перечня специальностей для получения этих выплат и увеличения их размера, а за пример взять ту работу, которую ведет министерство труда по самым востребованным специальностям. Выплаты осуществлять ежемесячно! Кроме того, предлагаю установить компенсации муниципалитетам из областного бюджета за расходы по оплате стипендий студентам-целевикам, обучающимся по медицинским специальностям. Небольшая ежемесячная стипендия уже, конечно же, "якорит" будущего специалиста! Готов к софинансированию этих расходов, но это должны делать все", - высказал предложение глава региона.

Кроме того, медработникам помогут и с первоначальным взносом на ипотеку. Средства заложат в областном бюджете.