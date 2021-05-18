Дмитрий Азаров обозначил пять приоритетов областных властей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 18 мая, в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы выделил первостепенные задачи, которые стоят в приоритете социальных ожиданий и требуют особого внимания со стороны органов власти.
"Среди огромной массы проблем, стоящих сегодня перед органами государственной власти и МСУ, я бы выделил те, что находятся в приоритете социальных ожиданий, адресуемых жителями Самарской области ко всем уровням власти", - прокомментировал Дмитрий Азаров.
В числе вопросов, требующих решения в первую очередь, глава региона назвал первичную медицинскую помощь, экономическое развитие, сферу ЖКХ, экологию, дороги и общественный транспорт.
"Самая острая из проблем - оперативность и качество первичной медицинской помощи. Она особо обострилась в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения в прошлом году. Не случайно более чем 70% жителей области главным для себя называют нацпроект "Здравоохранение", - подчеркнул глава региона.
Обозначая вторую проблему, экономическое развитие, Дмитрий Азаров подчеркнул, что уже в этом году необходимо вновь выйти на показатели, набранные экономикой губернии в 2018-2019 гг.
"Пандемия, конечно, осложняет решение этой задачи. Но наша заявка на лидерство, на возвращение Самарской области ведущих позиций в округе, в стране должна быть подкреплена опережающими темпами роста базовых отраслей экономики, созданием и развитием экономических кластеров, определяющих ландшафт экономики будущего", - отметил губернатор.
Говоря о сфере ЖКХ и справедливой критике жителей в адрес УК, ресурсоснабжающих организаций, Дмитрий Азаров констатировал: жители хотят за свои деньги иметь услуги надлежащего качества, они устали быть вечными просителями в разных конторах и бизнес-структурах.
Поднимая вопрос экологии, губернатор сообщил - проблема глобальная, растет из года в год: "Ко мне поступают обращения по поводу экологической ситуации в разных городах Самарской области. За последнее десятилетие эта проблемы переместилась из второго десятка в топ-5 общественных ожиданий. Это говорит о том, что с некоторыми проблемами мы справились, но сегодня нужно справляться и с этой - она присутствует в региональной повестке".
Еще один приоритетный вопрос, который обозначил в своем послании руководитель региона, - повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта.
"Ритм жизни современного человека и общества сегодня таков, что нас не может удовлетворить пропускная способность состояния дорог, работа общественного транспорта, - обратился к собравшимся глава региона. - Жители ждут от нас с вами решения этих проблем. Именно по ним они оценивают эффективность власти в целом. Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех органов власти в Самарской области должно стать решение этих проблем. Им должны быть подчинены наша бюджетная политика, законодательная инициатива, организационная работа".
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!