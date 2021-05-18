Дмитрий Азаров обозначил пять приоритетов областных властей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 18 мая, в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы выделил первостепенные задачи, которые стоят в приоритете социальных ожиданий и требуют особого внимания со стороны органов власти.

"Среди огромной массы проблем, стоящих сегодня перед органами государственной власти и МСУ, я бы выделил те, что находятся в приоритете социальных ожиданий, адресуемых жителями Самарской области ко всем уровням власти", - прокомментировал Дмитрий Азаров.

В числе вопросов, требующих решения в первую очередь, глава региона назвал первичную медицинскую помощь, экономическое развитие, сферу ЖКХ, экологию, дороги и общественный транспорт.

"Самая острая из проблем - оперативность и качество первичной медицинской помощи. Она особо обострилась в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения в прошлом году. Не случайно более чем 70% жителей области главным для себя называют нацпроект "Здравоохранение", - подчеркнул глава региона.

Обозначая вторую проблему, экономическое развитие, Дмитрий Азаров подчеркнул, что уже в этом году необходимо вновь выйти на показатели, набранные экономикой губернии в 2018-2019 гг.

"Пандемия, конечно, осложняет решение этой задачи. Но наша заявка на лидерство, на возвращение Самарской области ведущих позиций в округе, в стране должна быть подкреплена опережающими темпами роста базовых отраслей экономики, созданием и развитием экономических кластеров, определяющих ландшафт экономики будущего", - отметил губернатор.

Говоря о сфере ЖКХ и справедливой критике жителей в адрес УК, ресурсоснабжающих организаций, Дмитрий Азаров констатировал: жители хотят за свои деньги иметь услуги надлежащего качества, они устали быть вечными просителями в разных конторах и бизнес-структурах.

Поднимая вопрос экологии, губернатор сообщил - проблема глобальная, растет из года в год: "Ко мне поступают обращения по поводу экологической ситуации в разных городах Самарской области. За последнее десятилетие эта проблемы переместилась из второго десятка в топ-5 общественных ожиданий. Это говорит о том, что с некоторыми проблемами мы справились, но сегодня нужно справляться и с этой - она присутствует в региональной повестке".

Еще один приоритетный вопрос, который обозначил в своем послании руководитель региона, - повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта.

"Ритм жизни современного человека и общества сегодня таков, что нас не может удовлетворить пропускная способность состояния дорог, работа общественного транспорта, - обратился к собравшимся глава региона. - Жители ждут от нас с вами решения этих проблем. Именно по ним они оценивают эффективность власти в целом. Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех органов власти в Самарской области должно стать решение этих проблем. Им должны быть подчинены наша бюджетная политика, законодательная инициатива, организационная работа".