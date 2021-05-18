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Банк "Открытие" и eBay проведут бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая в режиме онлайн состоится очередной раунд бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса". Организаторы - банк "Открытие" и маркетплейс eBay. Тема - "Экспорт через маркетплейсы".

Заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова и генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, а также друге спикеры шоу - предприниматели и бизнес-эксперты - расскажут о том, как и зачем выводить онлайн товары на внешние рынки, как привлечь новую покупательскую аудиторию за границей, как начать продавать по всему миру через глобальную платформу eBay. Отдельно будут раскрыты преимущества маркетплейсов как универсальных каналов продвижения товаров компаний малого и среднего бизнеса, а также рассказаны бизнес-кейсы успешных российских продавцов на площадке eBay.

Цифровизация бизнеса - глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия заставила предпринимателей еще более активно переходить к цифровой трансформации, подключать онлайн-инструменты продвижения и продаж. Однако, чтобы вывести бизнес на новый уровень даже в условиях кризиса, предприниматели должны искать новые точки роста, одной из которых в эпоху пандемии стал онлайн-экспорт.

Чтобы узнать, как эффективно перейти в "цифру" и присоединиться к сообществу более чем 41000 российских экспортеров на eBay, регистрируйтесь на шоу "Цифровая эволюция бизнеса" на сайте банка "Открытие" до 09.00 по мск 25 мая openmsb.ru. Участие в бизнес-шоу - бесплатное.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через социальные сети eBay.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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